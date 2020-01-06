هنية يترأس وفد "حماس" في جنازة سليماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - زار وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء أمس الأحد، برئاسة رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، طهران، بغية التعزية بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي اغتيل بغارة جوية أميركية فجر الجمعة الماضي.

وقالت حركة "حماس" في بيان أصدرته مساء اليوم، إن هذه "الزيارة تأتي وفاء للقائد سليماني ولمسيرته في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".

وأشار البيان إلى أن الوفد بزيارة هنية، عزى عائلة سليماني، والمرشد الأعلى، علي الخامنئي، ورئيس إيران، حسن الروحاني، ورموز أخرى في النظام الإيراني.

والتقى وفد "حماس" أيضا بالقائد الجديد لفيلق القدس، الذي عُين خلفا لسليماني، إسماعيل قآاني.

وكما شارك في الوفد أيضا الأمين العالم لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد نخالة.

وضم الوفد نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وموسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، وأسامة حمدان، وممثل الحركة في طهران خالد القدومي.

Advertisements

وكان هنية، شدد على أن اغتيال سليماني "لن يضعف مشروع المقاومة على أرض فلسطين".

وقال هنية، في كلمة تأبينية له اليوم الإثنين، خلال تشييع سليماني عقب وصوله طهران: "أتينا من فلسطين المباركة ومن القدس لنقدم التعازي للقائد الخامنئي ولإيران الإسلامية باستشهاد القائد سليماني".

وأضاف: "جريمة اغتيال الفريق سليماني تعبر عن روح البلطجة والعنجهية والإجرام للولايات المتحدة الأميركية"، معتبرا الاغتيال بمثابة "جريمة نكراء تستحق من كل العالم الرفض والإدانة والعقوبة".

وأكد رئيس حركة حماس: "مشروع المقاومة على أرض فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني الأميركي لن يضعف وسيستمر، ولن يتراجع، والاغتيالات تزيدنا قوة من أجل تحرير القدس".

ونبّه إلى أن سليماني "أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها؛ وهو شهيد القدس".

ووصل هنية في وقت متأخر من الليلة الماضية إلى طهران على رأس وفد رفيع من حركة حماس لتقديم التعازي في مقتل سليماني والمشاركة في تشييعه.