أوروبيون يحتفلون بعيد الغطّاس وسط أجواء باردة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - غاص آلاف المتعبدين من المسيحيين الأرثوذكس، في مياه الأنهار والبحيرات، في أنحاء بلغاريا، اليوم الإثنين، من أجل استعادة الصلبان التي أُلقيت إلى الماء، على يد القساسوة، في احتفالات عيد الغطّاس، التي يتم إحياء ذكراها بمناسبة تعميد يسوع المسيح.

وفقًا للتقاليد، فإن الشخص الذي يستعيد الصليب الخشبي سوف يتحرر من الأرواح الشريرة وسيكون في حالة صحية جيدة طوال العام، بعد إخراج الصليب من الماء، يقوم القس برش المؤمنين بالماء مستخدمًا حفنة من الريحان.

(أ ب)

ويتم الاحتفال بعيد الغطاس أيضًا في بعض الكنائس المسيحية الغربية، باعتباره عيد الظهور الإلهي، الذي يمثل زيارة المجوس الثلاثة، أو الحكماء الثلاثة، للطفل يسوع، ويختتم به موسم عيد الميلاد.

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وفي الفاتيكان، حث البابا فرانسيس المتعبدين على رفض "إله المال" وكذلك النزعة الاستهلاكية والملذات وحب النفس، في عظته الدينية بمناسبة عيد الغطاس اليوم الاثنين، في كنيسة القديس بطرس، شجع فرانسيس الناس على التركيز على خدمة الآخرين، وليس خدمة أنفسهم، كما وحث المتعبدين على التركيز على الأساسيات من خلال التخلص مما يسميه "الأشياء عديمة الفائدة والإدمان" الذي يخدر القلوب ويربك العقول.

(أ ب)

وقال فرانسيس إنه ينبغي على المؤمنين مساعدة أولئك الذين يعانون على هامش الحياة، وأضاف قائلًا، إن "يسوع حاضر في هؤلاء الناس"، وفي ميلانو، قدّم مسؤولو المدينة الطعام في الفنادق إلى 200 شخص بلا مأوى احتفالًا بعيد الغطاس.

(أ ب)

وفي مدينة كالوفر الجبلية بوسط بلغاريا، خاض عشرات الرّجال الذين يرتدون قمصانًا تقليديّة بيضاء مطرّزة في نهر توندجا المتجمد، اليوم الإثنين وهم يلوحون بالأعلام الوطنية ويغنون الأغاني الشعبية، يقودهم عمدة البلدة، قام الرجال بأداء رقصة الرجال، وهم يتدفقون على مجرى النهر الصخري، وفي تحدي لدرجات حرارة التي كانت دون الصفر، رقص الرجال لمدة نصف ساعة تقريبًا، حيث كانت المياه المتجمدة تصل إلى الخصر، ودفعوا قطعًا من الجليد العائم على سطح النهر.