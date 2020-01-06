عقب القصف الحوثي.. منازل المواطنين بالمسنا بالحديدة تتحول إلى أطلال

الإثنين 6 يناير 2020

لم تسلم الأحياء السكنية في المناطق التي فرّت منها مليشيات الحوثي جنوب الحديدة، من القصف المدفعي المتواصل والمركّز التي تشنه المليشيات خلال فترة الهدنة الأممية التي تجاوزت عامها الأول بأيام .



منازل المواطنين في منطقة المسنا التابعة لمديرية الحالي جنوب الحديدة، طالها القصف المدفعي العنيف للمليشيات ، استخدمت فيه قذائف مدفعية الهاون الثقيل وقذائف مدفعية الهاوزر ، وتسببت بتدميرها وشردت الأهالي منها .

Advertisements

من تبقى من سكان المنطقة يقفون على أطلال تلك المنازل المدمرةً يتذكرون قصف المليشيات على حيّهم السكني، ويروُون أيام عصيبة تعرضوا خلالها للإستهداف الحوثي، مُبدين استغرابهم عن الخذلان الأممي لسكان الحديدة بعدم إدانة مليشيات الحوثي بإرتكاب جرائم حرب بحق المدنيين .

ويقول المواطنون أن أهالي المنازل المدمرة اضطروا للنزوح والتشريد منها إلى مناطق بعيدة، ولا يعلمون أين كانت وجهتهم، ويتسائلون : كيف سيعود أصحاب هذه المنازل للعيش مجدداً هنا، وهي قد أصبحت حطاماً ، ولم يتبقى منها سوى ركام من الأحجار كشواهد على وحشية المليشيات الحوثية !؟