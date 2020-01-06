اخبار العالم

أمانة الإنتقالي تناقش خروقات الشرعية لإتفاق الرياض

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الإنتقالي تناقش خروقات الشرعية لإتفاق الرياض والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يناير 2020

عقدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم والاثنين، اجتماعها الدوري في مقرها بالعاصمة عدن، برئاسة مساعد الأمين العام، فضل محمد الجعدي .

 

ووقف الاجتماع  أمام الخروقات التي تقوم بها الحكومة اليمنية لاتفاق الرياض وماتمارسه  القوات العسكرية الإخوانية من انتهاكات بحق المدنيين في شبوة وأبين، مؤكدا تضامنه الكامل مع قبائل لقموش بشبوة و أبناء قرى يرامس في أبين جراء ما تعرضوا له من هجوم عسكري وقصف همجي من قبل تلك المليشيات المتسترة برداء الشرعية.

 

Advertisements

وتطرق الاجتماع للأوضاع الخدمية التي تعاني منها العاصمة عدن ومحافظات الجنوب في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة، ومحاولة تعطيلها من قبل الحكومة اليمنية، داعيا التحالف لوضع حد  للخروقات والاعتداءات التي تحاول من خلالها جماعة الإخوان تعطيل تنفيذ اتفاق الرياض.

 

وكان الاجتماع قد استعرض محضره السابق وصادق عليه، وكذا تقارير الإنجاز الأسبوعية لعمل دوائر الأمانة العامة، وأهم الأنشطة المزمع تنفيذها خلال الأسبوع المقبل .

 

وجرى الاستماع إلى التقرير المقدم من الدائرة التنظيمية حول مشروع إعداد التقرير السنوي لهيئات المجلس المختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الإنتقالي تناقش خروقات الشرعية لإتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا