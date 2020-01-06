عاجل.. الجيش الليبي يسيطر على ميناء سرت

الإثنين 6 يناير 2020

سيطرت بحرية الجيش الوطني الليبي بالكامل الاثنين على ميناء مدينة سرت شمال البلاد، وفق مصادر "العربية الحدث".



وأكد مراسل "العربية- الحدث"، الاثنين، أن ميليشيات الوفاق انسحبت من المدينة وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى.

Advertisements

وشدد المراسل على أن دخول الجيش سرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات الوفاق، وقال إن سيطرة الجيش على كتيبة الساعدي يعني أن المعركة ستنتقل إلى المقار الأمنية.

والسبت استهدف طيران الجيش الليبي المدخل الشرقي لسرت، بينما تواصل قوات الجيش تقدمها في المحاور الجنوبية لطرابلس باتجاه قلب المدينة تحت غطاء جوي.

يذكر أن سرت مدينة ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط، وتقع في منتصف الساحل الليبي بين العاصمة طرابلس وبنغازي.