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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الجيش الليبي يسيطر على ميناء سرت والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يناير 2020
سيطرت بحرية الجيش الوطني الليبي بالكامل الاثنين على ميناء مدينة سرت شمال البلاد، وفق مصادر "العربية الحدث".
وأكد مراسل "العربية- الحدث"، الاثنين، أن ميليشيات الوفاق انسحبت من المدينة وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى.
وشدد المراسل على أن دخول الجيش سرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات الوفاق، وقال إن سيطرة الجيش على كتيبة الساعدي يعني أن المعركة ستنتقل إلى المقار الأمنية.
والسبت استهدف طيران الجيش الليبي المدخل الشرقي لسرت، بينما تواصل قوات الجيش تقدمها في المحاور الجنوبية لطرابلس باتجاه قلب المدينة تحت غطاء جوي.
يذكر أن سرت مدينة ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط، وتقع في منتصف الساحل الليبي بين العاصمة طرابلس وبنغازي.
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