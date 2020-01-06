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بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطالبون بوقف دائرة العنف في العراق

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دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى التهدئة وضبط النفس في العراق . وأعربت الدول الثلاث في بيان مشترك صدر اليوم عن إدانتهم للاعتداءات التي استهدفت قوات التحالف في العراق مؤخرا، وللدور السلبي الذي تقوم به إيران في المنطقة، من خلال الحرس الثوري وفيلق القدس .

وأكدوا على أن هناك حاجة ملحّة الآن للتهدئة، داعين جميع الأطراف لممارسة أكبر قدر من ضبط النفس والمسؤولية ، وأن دائرة العنف الحالية في العراق يجب أن تتوقف .

وقالوا " ندعو إيران للامتناع عن أي أعمال عنف أخرى أو نشر للأسلحة تهدد بتقويض سنوات من الجهود التي بُذلت لإحلال الاستقرار في العراق.

وجددت الدول الثلاث التزامها بمواصلة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي ، مؤكدين على أهيمة الحفاظ على التحالف الدولي ضد هذا التنظيم ، مطالبين في الوقت نفسه السلطات العراقية على مواصلة تقديم كل الدعم اللازم للتحالف

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