نائب: قواتنا الامنية قادرة على حفظ وحدة البلد ومواجهة جميع التحديات

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "الوضع الصعب والمرير الذي يمر به البلد بهذه المرحلة بكل مستوياته واخرها الاعتداء الصارخ على السيادة العراقية يدفعنا الى ان نكون بموقف موحد وان تكون القيادة والقرار موحد"، مبينا ان "تشكيل حكومة وطنية قوية وقادرة على مواجهة كل التحديات والمشاكل هو امر مهم جدا في هذه المرحلة".وأضاف أن "البرلمان عليه ان يكون ايضاً موحداً وملتزماً بعقد جلساته، وان نعمل جنباً الى جنب على اخراج الوجود الاجنبي من العراق بكل مسمياته لان ما حصل هو انتهاك صارخ للسيادة"، مشدداً على اننا "نحتاج الى ان نكون اصحاب مواقف وطنية تمثل المصالح العليا للشعب ووضع حد للوجود الاجنبي بكل مسمياته مع وحدة للموقف الوطني".

وأكد العقابي، ان "قواتنا الامنية والعسكرية قادرة على حماية البلد والحفاظ على وحدته ومواجهة التحديات الامنية والقوى الارهابية، بالتالي فأن الوضع يحتاج منا توحيد المواقف لمواجهة جميع التحديات بوقفة وطنية صلبة".



وصوت مجلس النواب العراقي، امس الاحد، على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، ردا على اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومسؤولين إيرانيين وعراقين آخرين بغارات أمريكية استهدفت موكبهم في طريق مطار بغداد فجر الجمعة.