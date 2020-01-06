الجيش الاسرائيلي: اغتيال سليماني جزء من معركة أمريكية إيرانية على العراق

نأى الجيش الإسرائيلي بنفسه عن اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق، مشيرا إلى أنه لم يكن طرفا في هذه القضية.
وأكد أن اغتيال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، سيجلب على الأرجح عواقب على إسرائيل أيضا، لافتا إلى أن الإسرائيليين لا دور لهم في القضية، وتابع: "من الجيد أن ذلك حدث بعيدا عنا".
وقال هليفي إن الجيش الإسرائيلي لم يرصد بعد أي محاولات من قبل "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية المدعومة من إيران لمهاجمة إسرائيل انتقاما على اغتيال سليماني، مضيفا أن الوضع في قطاع غزة غير مستقر إلا أن الظروف تحسنت للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد مع حركة "حماس".
وختم بالقول: "سنكون مستعدين لأي سيناريو في عام 2020".
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