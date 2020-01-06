اصابة مدني بهجوم بـ'رمانة' على منزل شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، باصابة مدني بهجوم بـ"رمانة" على منزل شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا، مساء اليوم، على رمي رمانة هجومية على منزل مواطن ضمن مدينة الشعلة ما اسفر عن اصابة مدني صادف مروره لحظة وقوع الحادث".

يذكر أن بغداد تتمتع بتحسن أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وحالات اختطاف، فيما تعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة.