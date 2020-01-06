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هاتريك كرستيانو يدمر كالياري في اولى مباريات يوفنتوس بـ2020

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2020-01-06 | 16:54

هاتريك كرستيانو يدمر كالياري في اولى مباريات يوفنتوس بـ2020

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حقق يوفنتوس فوزًا كبيرًا على كالياري، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 18 من للدرجة الأولى.
شوط أول ينتهي بالتعادل السلبي 0/0 وخرج يوفنتوس دون أن يهدد مرمى كالياري تهديدًا كبيرًا، ولكن في الشوط الثاني، انتفض كريستيانو والبيانكونيري.

وتقدم رونالدو لأصحاب الأرض بعدما ضغط على مدافع كالياري ومر من الحارس وسجل في الدقيقة 49، قبل أن يحصل البيانكونيري على ركلة جزاء لصالح ديبالا سجلها الدون البرتغالي عند الدقيقة 67.


ودخل جونزالو هيجواين بدلًا من ديبالا الذي قدم ما طلبه منه ساري، ليمرر رونالدو إلى الأرجنتيني، الذي لم يتهاون أمام المرمى وسجل الثالث في الدقيقة 81.

دقيقة واحدة فقط بعد ذلك، مرر دوجلاس كوستا إلى رونالدو، ليسجل البرتغالي الهاتريك الأول له في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس والرابع لفريقه في الدقيقة 82.

نتيجة كبيرة استطاع من خلالها رونالدو أن يقود البيانكونيري للصدارة مؤقتًا برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن إنتر الذي سيواجه نابولي مساء اليوم، بينما كالياري سادس ويتوقف رصيده عند 29 نقطة.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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