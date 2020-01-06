- 1/2
- 2/2
2020-01-06 | 16:54
1,256 مشاهدة
وتقدم رونالدو لأصحاب الأرض بعدما ضغط على مدافع كالياري ومر من الحارس وسجل في الدقيقة 49، قبل أن يحصل البيانكونيري على ركلة جزاء لصالح ديبالا سجلها الدون البرتغالي عند الدقيقة 67.
ودخل جونزالو هيجواين بدلًا من ديبالا الذي قدم ما طلبه منه ساري، ليمرر رونالدو إلى الأرجنتيني، الذي لم يتهاون أمام المرمى وسجل الثالث في الدقيقة 81.
دقيقة واحدة فقط بعد ذلك، مرر دوجلاس كوستا إلى رونالدو، ليسجل البرتغالي الهاتريك الأول له في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس والرابع لفريقه في الدقيقة 82.
نتيجة كبيرة استطاع من خلالها رونالدو أن يقود البيانكونيري للصدارة مؤقتًا برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن إنتر الذي سيواجه نابولي مساء اليوم، بينما كالياري سادس ويتوقف رصيده عند 29 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر هاتريك كرستيانو يدمر كالياري في اولى مباريات يوفنتوس بـ2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.