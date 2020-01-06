الحلبوسي والحكيم يبحثان ملف تشكيل كابينة حكومية متوافقة مع تطلعات أبناء الشعب

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ملف تشكيل كابينة حكومية متوافقة مع تطلعات أبناء الشعب. وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني". وأضاف أن "اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد والمنطقة، وملف تشكيل كابينة حكومية بما يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي، والتأكيد على أهمية دور مجلس النواب بإجراء إصلاحات واسعة وسن التشريعات اللازمة".



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