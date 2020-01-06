الجيش الليبي: سيطرنا على مدينة سرت بالكامل

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، الإثنين، سيطرة الجيش على مدينة سرت بالكامل.

وقال المحجوب، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "تمكنا من السيطرة على المدينة بالكامل بمساعدة الأهالي الذين رحبوا بدخول الجيش واشتبكوا مع المليشيات".

وأوضح المحجوب، في وقت سابق، أن الجيش سيطر على جميع المناطق المحيطة بمدينة سرت، واتجاه القوات نحو عمق المدينة.

Advertisements

وتابع المحجوب: "قوات الجيش تمكنت من السيطرة على الكثير من المناطق بالمدينة منها منطقة بوهادي وقاعدة القرضابية وجامعة سرت ومديرية الأمن بالمدينة".

وأضاف أن القوات البحرية الليبية تمكنت من السيطرة على ميناء سرت، والمدينة تشهد مظاهرات داعمة للجيش، والأهالي يشتبكون مع المليشيات.

وحذرت غرفة عمليات سرت الكبرى، التابعة للجيش الليبي، المواطنين من السفر على طريق سرت بن جواد أو الجفرة بوهادي نتيجة للعمليات العسكرية الدائرة.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تتمركز القوات الخاصة على تخوم مدينة سرت، حيث أعلن حينها قائد القوات اللواء ونيس بوخمادة أنه مكلف بمهام محددة في منطقة الهلال النفطي على الساحل الليبي.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي يشن الجيش عملية عسكرية تحت اسم "طوفان الكرامة"، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات.