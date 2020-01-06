الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: نؤكد ضرورة عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، الإثنين، إن هناك تأكيد على ضرورة عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي، معربا عن قلقه إزاء برامج طهران الصاروخية.

وأضاف ستولتبرج، في تصريحات له، أنه يجب على إيران التوقف فورًا عن سلوكها الاستفزازي في المنطقة، مشيرا إلى أن الناتو لاحظ مؤخرا تصعيدا في سلوكها العدائي.

وأكمل أن "جميع أعضاء الحلف أعربوا عن قلقهم إزاء دعم إيران للجماعات الإرهابية في المنطقة ".

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وتابع، أن الاجتماع الذي عقد اليوم لدول الحلف ناقش التوترات الراهنة في المنطقة ودور بعثة الحلف في العراق.

وأوضح ستولبرج أن إيران يجب أن تتجه إلى التهدئة، وأن العنف ليس في مصلحة أحد.

وأكد أن الناتو علق مهمة التدريب في العراق وأنه قد يتم استئنافها عندما يسمح الوضع، مشددا على حرص الناتو على عمل بعثته هناك.

وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن دعم الحلف بقوة لمهمة قواته في العراق مشيرا إلى دورها الذي ساهم في هزيمة تنظيم داعش.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية سلمت البنتاجون تقريرًا موجزًا عن عملية استهداف قاسم سليماني".