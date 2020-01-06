"الطاقة الذرية": سنرصد أي تطورات بعد إعلان إيران النووي

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رويترزالإثنين 2020/1/6 07:11 م بتوقيت أبوظبي
مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين، إنها ستبلغ الدول الأعضاء بأي تطورات في إيران حسبما يقتضي الأمر.
إعلان الوكالة يأتي غداة إعلان طهران التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية ردا على العقوبات الأمريكية.
وقالت الوكالة في بيان: "مفتشو الوكالة يواصلون القيام بعمليات التحقق والمراقبة في البلاد".
وأضافت: "ستبقي الوكالة الدول الأعضاء على اطلاع بشأن أي تطورات في هذا الصدد في حينه وحسبما يقتضي الأمر".
والأحد، قررت إيران تخصيب اليورانيوم بلا قيود، في خامس خطوات تخفيض التزاماتها المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية عام 2015.
وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني، في بيان، إن هذه الخطوة هي آخر خطوات تخفيض الالتزامات النووية التي بدأتها طهران في مايو/أيار الماضي، ولن تضع بموجبها قيودا على عمليات تخصيب اليورانيوم.
وذكر البيان الذي أوردته وكالة "تسنيم" أن الخطوة الخامسة تنهي أيضا القيود التي فرضها الاتفاق النووي على مستوى الاحتفاظ بالمواد النووية المخصبة، وكذلك البحث والتطوير نوويا.
ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة بمثابة مفتاح للقيود التشغيلية المفروضة في الاتفاق النووي الإيراني الموقع قبل 4 سنوات، وذلك بدعوى الرد على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة فرضها عقوبات على طهران في مايو/أيار 2018.
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