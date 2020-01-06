الشرطة الكينية تعتقل 3 أشخاص حاولوا دخول قاعدة بريطانية

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رويترزالإثنين 2020/1/6 07:17 م بتوقيت أبوظبي
الشرطة في كينيا - أرشيفية
اعتقلت الشرطة الكينية، الإثنين، 3 أشخاص "يشتبه بأنهم إرهابيون" حاولوا دخول قاعدة عسكرية بريطانية في وسط البلاد بالقوة، وفق تقرير داخلي للشرطة.
وأوقف الرجال 3 بعد ظهر الأحد، بعد ساعات على هجوم شنه مسلحون في حركة الشباب الصومالية على قاعدة عسكرية كينية - أمريكية في منطقة لامو الساحلية في جنوب شرق كينيا، قتل فيه ثلاثة أمريكيين.
وذكر التقرير أن عناصر الشرطة "تمكنوا من اعتقال 3 أشخاص يشتبه بأنهم إرهابيون حاولوا في وقت سابق من اليوم دخول قاعدة للجيش البريطاني بالقوة ولكن من دون أن يتمكنوا من ذلك".
وتمكنت الشرطة من التعرف على المشتبه بهم من خلال كاميرات المراقبة وأوقفوا في مدينة نانيوكي.
وأكد مدير شرطة محافظة الوادي المتصدع ماركوس أوشولا: "يتم استجواب المشتبه بهم من أجل معرفة دوافعهم".
والشرطة الكينية في حالة إنذار منذ أن هاجم مقاتلون من تنظيم حركة الشباب الصومالية، الأحد، قاعدة عسكرية أمريكية - كينية في لامو قرب الحدود مع الصومال.
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