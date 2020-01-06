ما هي فرقة "الشيطان 82" التي أرسلتها أمريكا للشرق الأوسط؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرسل الجيش الأمريكي، مجموعة جديدة من كتيبة المشاة المظليين، إلى الشرق الأوسط، وسط توتر بين واشنطن وطهران إثر مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في ضربة أمريكية أمام مطار بغداد.

وغادرت مجموعة جديدة من كتيبة المشاة المظليين، من الفرقة "82" المحمولة جوا، التابعة للجيش الأمريكي، قاعدة "فورت براغ"، في ولاية نورث كارولينا الأمريكية.

وعرفت هذه الفرقة "82" باسم "الموت من الأعلى"، كما تسمى فرقة "الشيطان 82"، وهي فرقة مشاة أمريكية محمولة جوا.

وتعد هذه الفرقة جزءا من السلاح 18 المحمول جوا، وتتألف من 6 ألوية، هي "لواء الشيطان" و"لواء الصقر" و"لواء النمر" و"لواء مدفعية الميدان" و"لواء الطيران القتالي" و"لواء دعم الفرقة 82".