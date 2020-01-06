ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا مطلقا

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وذلك ردا على إعلان الأخيرة تقليص التزامها بالاتفاق النووي.



وقال ترامب، عبر تويتر، "إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "إن إعلان إيران تقليص التزامها بالاتفاق النووي قد يكون الخطوة الأولى نحو إنهائه".



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وأمس الأحد، قررت إيران تخصيب اليورانيوم بلا قيود، في خامس خطوات تخفيض التزاماتها المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية عام 2015.





وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني، في بيان، إن هذه الخطوة هي آخر خطوات تخفيض الالتزامات النووية التي بدأتها طهران في مايو/أيار الماضي، ولن تضع بموجبها قيودا على عمليات تخصيب اليورانيوم.

وذكر البيان الذي أوردته وكالة "تسنيم" أن الخطوة الخامسة تنهي أيضا القيود التي فرضها الاتفاق النووي على مستوى الاحتفاظ بالمواد النووية المخصبة وكذلك البحث والتطوير نوويا.

ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة بمثابة مفتاح للقيود التشغيلية المفروضة في الاتفاق النووي الإيراني الموقع قبل 4 سنوات، وذلك بدعوى الرد على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرضها عقوبات على طهران في مايو/أيار 2018.