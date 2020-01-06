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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب على حسابه "إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
قالت كيليان كونواي مستشارة البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثق من استطاعته التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران، وذلك بعد يوم من إعلان إيران سعيها لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 بدرجة أكبر.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ترامب يعتقد بأن لا يزال بإمكانه التفاوض مجددا على اتفاق جديد، قالت كونواي للصحفيين في البيت الأبيض: ”قال إنه منفتح على ذلك. إذا أرادت إيران أن تبدأ في التصرف كبلد عادي… قطعا (سيفعل)“.
وقال ترامب لاحقا على حسابه بموقع تويت إن ”إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا“.
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