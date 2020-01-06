أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، دخول مدينة سيرت، وفرض سيطرته على بعض المناطق بها.
كما أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي ، أن الجيش الوطني الليبي مستعد للتعامل مع أي تطورات داخل مدينة سرت – بحسب ما نشرته سكاي نيوز عربية.
وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي ، أن القوات الخاصة البحرية التابعة للجيش الليبي تسيطر على ميناء سرت، مشيرا إلى أن الجيش يدخل قلب مدينة سرت.
كانت هذه تفاصيل خبر «إستعداداً لمواجهة القوات التركية» .. الجيش الوطني الليبي يدخل سيرت ويسيطر على الميناء البحري وبعض مناطق المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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