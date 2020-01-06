اتفاق سعودي مصري على رفض التصعيد التركي في ليبيا.. والمستشارة الألمانية تدعو إلى حل سياسي

اتفق وزير الخارجية، سامح شكري ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على رفض التصعيد التركي فى ليبيا لما يمثله من مخالفة للقانون الدولى.

وأكدا خلال المباحثات التي عقدت اليوم الاثنين على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، على أهمية دفع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، بأن الوزيرين أكدا على عمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمعهما من علاقات وطيدة، كما بحثا سبل تعزيز مختلف مجالات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حافظ أن اللقاء تناول التطورات المُتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، لاسيما التوترات المُتصاعدة على المشهد الليبي في ضوء الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

كما تطرق الوزيران، خلال اللقاء، إلى الأوضاع في العراق والتدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة، والتهديدات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة في الخليج، واتفقا على أهمية عدم السماح للتطورات على الساحة الإقليمية بالتأثير سلباً على أمن واستقرار الخليج العربي.

وتبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الأخرى والأزمات الراهنة وسُبل التنسيق المُشترك بين البلدين تجاهها بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ميركل والرئيس الجزائري يرفضان تدخل أردوغان في ليبيا

لقي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، دعوة رسمية من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا والمزمع عقده في برلين.

كما ناقش الطرفان الأوضاع في ليبيا، واتفقا على ضرورة تغليب الحل السياسي ووقف التدخلات الأجنبية.

وذكر التلفزيون الجزائري، اليوم الاثنين، أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتباحث هاتفيا مع ميركل الوضع في ليبيا، الطرفان اتفقا على ضرورة العمل على تغليب الحل السياسي، والوقف الفوري للعمل المسلح وللتدخلات العسكرية الأجنبية".

وأضاف "ميركل وجهت دعوة رسمية للجزائر من أجل حضور الندوة الدولية حول ليبيا المزمع عقدها في برلين".