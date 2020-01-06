تفاصيل اجتماع دول البحر الأحمر بقيادة مصر والسعودية لبحث التصدي للتغول التركي والإيراني في المنطقة

عقد بالمملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، اجتماع لوزراء خارجية دول سواحل البحر الأحمر، تضم مصر، والسعودية، والسودان، وجيبوتي، والصومال، واليمن، والأردن.

ووفقاً لصحيفة "اليوم" السعودية، فإن الاجتماع يرمي إلى تحقيق المصلحة الأمنية، والسياسية، والاستثمارية، وتأمين حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الدولي الأهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدول السبع تجتمع لمواجهة التدخلات الأجنبية في الممر المائي الاستراتيجي، بعد التغولات التركية والإيرانية التي تركز على دول استغلت كل من أنقرة وطهران أوضاعها الداخلية الهشة لتأسيس نفوذهما وإيجاد موطئ قدم في هذه المنطقة الحيوية.

وسيتناول الاجتماع حسب مراقبين، توحيد صف دول ضفاف البحر الأحمر لتفادي التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة الحساسة، خاصةً فيما يتعلق بالأمن والاستقرار.