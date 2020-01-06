وزير النقل السوري وافق على منح الخطوط الجوية الليبية إذناً بالعبور عبر ‏الأجواء السورية

وافق وزيرالنقل السوري ​علي حمود​ على منح ​الخطوط الجوية الليبية​ إذناً بالعبور عبر ‏الأجواء السورية وذلك بناءً على طلب تقدمت به هيئة ​الطيران المدني​ الليبية إلى ‏وزارة النقل - مؤسسة الطيران المدني السوري.

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