الخارجية الروسية: انتخاب زعيم جديد للبرلمان الفنزويلي أمر ديمقراطي

أكدت ​وزارة الخارجية الروسية​، في بيان لها، أن "انتخاب ​القيادة​ ​الجديدة​ للبرلمان الفنزويلي هو نتيجة إجراء ديمقراطي مشروع يؤدي إلى عودة الجهد السياسي الفنزويلي إلى المجال الدستوري".

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