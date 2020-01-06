وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعقدون مباحثات طارئة الجمعة حول إيران

أفادت معلومات صحافية بأن وزراء خارجية ​الاتحاد الأوروبي​ سيعقدون مباحثات طارئة الجمعة حول ​إيران​، بعد مقتل قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب عن أسفه ازاء قرار إیران بالتخلي عن جمیع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع مجموعة الخمسة زائد واحد عام الفين وخمسة عشر.

وشدد الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزیف بوریل على ان التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل الجميع، أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، وذلك من أجل الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي.

واكد بوریل، استمراره بالعمل مع جمیع أعضاء الاتفاق في المستقبل، مضيفا انه سيتم الاعتماد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من البرنامج النووي الإيراني.