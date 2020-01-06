جنرال اسرائيلي: اغتيال سليماني سيجلب على الأرجح عواقب على إسرائيل أيضا

أشار رئيس القيادة الجنوبية في ​الجيش الإسرائيلي​ هرتسي هليفي، في مؤتمر نظمته صحيفة "​يديعوت أحرونوت​"، إلى أن ​اسرائيل​ "تتابع تطورات الوضع في ​العراق​ من الهامش"، لافتاً إلى أنه "علينا النظر إلى عملية اغتيال ​قاسم سليماني​ هذه كجزء من معركة تدور بين ​إيران​ وللولايات المتحدة من أجل طبيعة العراق".

وأكد أن اغتيال سليماني سيجلب على الأرجح عواقب على إسرائيل أيضا، لافتا إلى أن الإسرائيليين لا دور لهم في القضية، وتابع: "من الجيد أن ذلك حدث بعيدا عنا".

وأعلن هليفي أن الجيش الإسرائيلي لم يرصد بعد أي محاولات من قبل "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية المدعومة من إيران لمهاجمة إسرائيل انتقاما على اغتيال سليماني، مشيراً إلى أن "الوضع في ​قطاع غزة​ غير مستقر إلا أن الظروف تحسنت للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد مع حركة حماس"، مؤكداً أننا "سنكون مستعدين لأي سيناريو في عام 2020".