ذكرت معلومات صحافية أن عددا من أهالي كسروان- الفتوح، يتجمعون أمام ثكنة صربا، احتجاجا على "المماطلة في الافراج عن جورج القزي"، مطالبين بالافراج عنه فورا "خصوصا أن المحامين لم يستطيعوا التواصل معه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجمع أمام ثكنة صربا للمطالبة بالافراج عن جورج القزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.