رئيس بلدية فنيدق أسف لحادثة القموعة: لوضع حد لما يجري

أسف رئيس ​بلدية فنيدق​ سميح عبد الحي لحادثة وفاة شابين على دراجة "atv" التي حصلت في فنيدق القموعة، محملا القوى الامنية والمخفر الموجود في البلدة "مسؤولية ما يحصل من تجاوزات وغض النظر عن تطبيق القوانين".

وناشد عبد الحي المدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ "بفتح تحقيق عن ما يجري من تقصير"، لافتا الى انه "في العام الماضي تعرضنا لاكثر من حادثة مماثلة، وعلى القوى الأمنية ان تأخد دورها وتضع حدا لما يجري".