وقفة تضامنية مع عصام خليفة في معهد الاباء الكبوشيين في البترون

اقيمت وقفة تضامنية مع النقابي ​عصام خليفة​ في معهد الاباء الكبوشيين في ​البترون​ بعد مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.

وفي وقت سابق قرّرت الهيئة الإتهاميّة في ​بيروت​ برئاسة القاضي المنتدب جوزف بو سليمان وعضوية المستشارين القاضيين بلال ​عدنان بدر​ وكارلا شواح، إصدار مذكرة إلقاء قبض في حقّ خليفة​، وأحالته إلى ​محكمة الجنايات​ في بيروت ليحاكم أمامها بجنحة المادة 408 من قانون العقوبات واتباعها بالجناية للتلازم.

ويأتي هذا القرار، على خلفيّة الدعوى الّتي أقامها رئيس "​الجامعة اللبنانية​" ​فؤاد أيوب​ في وجه خليفة لتصريح الأخير، وفي أكثر من مناسبة إعلاميّة، عن إقدام المُدّعي على رفع نفسه درجات في إدارة "الجامعة اللبنانية" منذ تاريخ دخوله التعليم قبل عشر سنوات، وصرف نفوذه للترقّي والاستفادة من مبالغ توازي مئات ملايين الليرات، واستحصال المدّعي على درجات بمفعول رجعي منذ عام 1994، وصرف النفوذ من أجل مكاسب ماليّة خاصّة بشكل لم يحدث سابقًا في تاريخ "الجامعة اللبنانية".