وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وذلك بمقر الهيئة أمس الأحد.

وقال بيان صادر عن تنسيقية شباب الأحزاب اليوم، إن اللقاء تناول سبل التعاون بين التنسيقية والهيئة خلال المرحلة المقبلة وتبادل الآراء فيما يتعلق برؤية الصحافة ودورها

وخلال اللقاء أكد الجميع تطلعهم إلى الارتقاء بالمحتوى الصحفى والحاجة إلى مبادرة جادة لوقف صور السخرية والتشهير بالأشخاص والمؤسسات المختلفة والسعى بدلا من ذلك إلى نشر القيم والأخلاق وتقريب وجهات النظر.

فى سياق متصل كان كرم جبر انتقد فى تصريحات له، أداء الأحزاب السياسية فى مصر، قائلًا: "أين الأحزاب؟.. 3 أو 4 أحزاب فقط الذى نسمع عنهم.. الأحزاب تظهر وقت الانتخابات لتطالب بجزء من الكعكة السياسية، دون أى وجود على الأرض.. وأرى أن انتشار الفكر المتطرف سببه الفراغ الحزبى فى الشارع".

وشدد على ضرورة الوصول لاتفاق بين الجماعة الصحفية لنبذ الشتائم المتبادلة وتقديم نموذج محترم للمواطنين، كما أكد على ضرورة منح المزيد من التواصل والحوار بين الاجيال، وتمكين شباب الصحفيين بأدوات المعرفة الجديدة، والتنويع فى المصادر.

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وذكر أن آخر تعديل لقانون نقابة الصحفيين يرجع لفترة الرئيس محمد أنور السادات، مستطردًا: "لما بنطالب بتغيير القانون يقولك الظروف السياسية غير مواتية الآن ليخرج قانون لمصلحة الصحفيين، رغم تغير مفهوم الصحافة الآن، ولكن أرى أن الأمل فى الشباب".