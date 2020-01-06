النيابة العامة في مكناس تقبل شكاية ضد “ولد الكرية” بسبب أغنية “عاش الشعب”

قبلت النيابة العامة بمكناس، اليوم الإثنين، شكاية ضد يوسف محيوت الملقب بـ”ولد لكرية”، على خلفية أغنيته “عاش الشعب”، بحجة أن الأغنية تتضمن السب والقذف وازدراء الأديان.

الشكاية التي قدمتها “جمعية شباب البيعة لمغرب الغد” بمكناس، ويتوفر “اليوم 24” على نسخة منها، جاء فيها أن أغنية “عاش الشعب” تحمل في طياتها “كلمات سب وشتم في شخص صاحب الجلالة محمد السادس ناعتين سموه بكلمات قدحية، وكلمات تحضر على ازدراء الأديان والإشارة إلى المستشار الملكي أزولاي بديانته”.

وعبرت الجمعية المشتكية عن رغبتها في رفع دعوى قضائية ضد “ولد الكرية”، بالنظر لما تضمنته أغنيته من “إساءة للمغاربة وتحقير المستمعين والمشاهدين وخلخلة اللحمة الاجتماعية والتحريض على الفساد الأخلاقي وتناول المخدرات وكل السلوكات اللقيطة”، مطالبة بفتح بحث مستعجل في موضوع الشكاية الحالية بالاستماع للمشتكى به، والاطلاع على قرص أرفق بالشكاية، يتضمن كليب أغنية “عاش الشعب” محط الجدل.

واعتبرت الجمعية في ذات الشكاية، أن أغنية “ولد الكرية” كانت سببا مباشرا في اعتقال أحد الشباب الذي تناقل الكلمات على حائطه بالفيسبوك وحوكم بثلاث سنوات سجنا، في إشارة للتلميذ أيوب محفوظ الذي حكم عليه في 17 من شهر دجنبر الماضي.

يشار إلى أن شكاية مماثلة، كانت قد وجهتها جمعية من الشمال قبل أيام، حول فيديو للمدون المعروف بـ”مول الكاسكيطة”، تسببت في فتح تحقيق معه واعتقاله، وحوكم على إثرها وأدين بأربع سنوات سجنا نافذا.