إطلاق حملة تشجير 5200 هكتار من الغطاء الغابوي في جهة الشمال الشرقي

أطلقت مديرية جهة الشمال الشرقي للمياه والغابات ومكافحة التصحر، أخيرا، حملة تشجير واسعة، شملت مساحة إجمالية تناهز 5200 هكتار، بكلفة 35 مليون درهم. وكشفت المديرية الجهوية أن هذه العملية تهم 45 بؤرة، موزعة على تازة (2020 هكتارا)، وكرسيف (1462 هكتارا)، والحسيمة (854 هكتارا)، وتاونات (850 هكتارا). وأضافت المديرية الجهوية أنها أنتجت 9.3 ملايين نبتة غابوية متكيفة مع المعطيات المناخية للمناطق المعنية. وأوضحت المديرية نفسها أن برنامج التشجير ينسجم مع الجهود العمومية في المناطق القروية، والجبلية أساسا، التي تفيد السكان، سواء من خلال توفير أيام شغل، أو بالمساهمة في حماية مجالاتها الطبيعية المعيشية، إذ سيشكل أداة لا غنى عنها لتكييف التجمعات الغابوية الطبيعية مع التحولات المناخية، التي تفرز العديد من الظواهر من قبيل الحرائق، والاجتثاث، واضطرابات تجديد الغطاء النباتي.

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