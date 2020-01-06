دعم مالي استثنائي لممرضتين ضحيتي الواجب المهني بزاكورة وميسور

في التفاتة إنسانية، قدمت مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، دعما ماديا استثنائيا، لفائدة ممرضتين، ضحيتا الواجب الوطني المهني بزاكورة، وميسور.

وقالت وزارة الصحة في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الاثنين، إنه على إثر حادثة السير الأليمة، التي تعرضت لها الممرضة “م. ك ” عند مدخل مدينة زاكورة، يوم الجمعة 6­ دجنبر 2019، حيث توجد الآن قيد العلاج بمستشفى محمد السادس بمراكش، وكذا الحادثة الأخرى، التي تعرضت لها الممرضة “ح. أ”، صباح يوم الأربعاء فاتح يناير 2020، بين ميسور وبولمان، أثناء مزاولتهما لواجبهما المهني، بادرت مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، إلى تقديم دعم مادي استثنائي للممرضتين المذكورتين، مع العمل على مواكبة حالتهما الاجتماعية، والمادية.

وقام وزير الصحة، خالد ايت الطالب، مرفوقا برئيس المؤســسة سعيد الفكاك، ومسؤولي المستشفى، بزيارة ضحية حادثة زاكورة للاطمئنان عليها، والاطلاع على ظروف استشفائها، حيث سلمها شيك المؤسسة الخاص بالدعم.

ونيابة عن وزير الصحة، انتقل عبد الإله بوطالب، الكاتب العام لوزارة الصحة، بمعية رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، يوم الجمعة الماضي، لتفقد الحالة الصحية لضحية حادثة ميسور، حيث سلمها الكاتب العام للوزارة شيك المؤسسة الخاص بالدعم.

وأكدت المؤسسة أنها ستبقى مجندة، وحريصة على تتبع، ومواكبة مثل هذه الحالات، وذلك وفق ما تنص عليه نصوصها القانونية، ومقررات اللجنة المديرية، كما أشارت إلى أن الوزير أعطى تعليماته للمواكبة الاجتماعية، والمادية لهذه الحالات.