طنجة..اشتعال نيران في سيارة كان صاحبها يصلح محركها

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، قبل قليل، بطنجة، من إخماد حريق أتى على سيارة خفيفة بموقف للمركبات الموجود بالقرب من ساحة الجامعة العربية، دون أن يخلف إصابات.
وكشفت المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن النيران اندلعت بشكل مفاجئ في سيارة من نوع “رونو 19″، حينما كان صاحبها يحاول إصلاح محركها، ما حذا بمجموعة من المواطنين إلى الاتصال بعناصر الوقاية المدنية لإطفائها.
وحلت العناصر الأمنية بعين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.
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