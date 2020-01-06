رئيس الدفاع الجديدي لـ”اليوم24″: مباراتنا أمام الرجام ستقام في موعدها

أكد عبد اللطيف مقترض رئيس الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، أن مباراة فريقه المؤجلة برسم الدورة التاسعة من البطولة الاحترافية، أمام الرجاء الرياضي، ستجرى في موعدها غدا الثلاثاء.

وقال مقتريض في تصريح لـ”اليوم24″، اليوم الاثنين، إن موعد المباراة لم يتغير، مؤكدا أنه توصل ببلاغ للعصبة الاحترافية، يلزم الفريقان بخوض اللقاء في موعده.

ومد رئيس الفريق الدكالي “اليوم24″، بنسخة من بلاغ العصبة الذي توصل به، والمشدد على أن المواجهة ستجرى يوم غد، على أرضية ملعب العبدي بالجديدة، بداية من الساعة السابعة مساء.

وعلاقة بالمباراة ذاتها، دعا المكتب المديري للفريق الأخضر في بلاغ مقتضب مساء أمس الأحد، منخرطيه إلى اجتماع عاجل اليوم الاثنين، بداية من الساعة السابعة مساء بمقر النادي، تتمحور نقاطه حول التشاور، واتخاذ القرار النهائي بخصوص برمجة مباراة النسور الخضر، و”فارس دكالة”.

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ويصر الرجاء على عدم خوض المواجهة، التي تتزامن والتزامه بخوض مواجهتين في الجارة الجزائر، الأولى لعبها أول أمس السبت، ضد مولودية العاصمة، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بينما سيخوض الثانية الجمعة القادم، ضد شبيبة القبائل لحساب رابع جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.