في تطور مفاجئ.. البلاغ الذي نشره الرجاء “خاطئ” والعصبة ترفض تأجيل مباراة الدفاع الجديدي – وثيقة

في تطور غريب ومثير، من المنتظر أن يحول قضية مباراة الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي إلى “أزمة حقيقية”، أكد مصدر مسؤول بأن البلاغ الذي نشره الرجاء الببضاوي، ” به خطأ” وغير صحيح، وبالتالي فإن العصبة لم تأجل المباراة للشهر القادم، كما جاء فيه.

وأكد المصدر نفسه، أن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، لم تؤجل المباراة للسابع من شهر فبراير القادم، بل قررت الإبقاء عليه في التاريخ المحدد سلفا وهو السابع من شهر يناير الجاري.

إليكم البلاغ”الصحيح”:

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وكان الرجاء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، قد أعلن، قبل قليل، تأجيل المباراة إلى السابع من شهر فبراير القادم، وهو الأمر الذي نفته الأطراف الأخرى، أي العصبة الاحترافية والدفاع الجديدي.

هذا “الخطأ”، من المرتقب أن يحول المباراة لأزمة حقيقية، خاصة أمام الرفض الجماهيري الأخضر لإقامة المباراة ، وقد يدفع إدارة الرجاء لاتخاذ خطوات تصعيدية.