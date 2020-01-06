الناصرة: مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد للكنائس الشرقية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت من ساحة كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس في الناصرة، عصر اليوم الإثنين، المسيرة الاحتفالية الأولى من نوعها التي ينظمها مجلس الطائفة الأرثوذكسية في مدينة الناصرة، احتفالا بعيد الميلاد المجيد اللكنائس الشرقية.

وقد تقدم المسيرة الاحتفالية فرقة كشافة "يسوع الناصري"، ومجموعة "سانتا كلوز" العالمية التي تضم عشرات الرجال والنساء الذين يرتدون زي بابا نويل التقليدي.

Advertisements

كما شارك في المسيرة الاحتفالية عدد من الكهنة ورؤساء المؤسسات الدينية وممثلون عن بلدية الناصرة.

وقد سار موكب المسيرة من كنيسة البشارة إلى مبنى المطرانية عند مدخل البلدة القديمة ذهابا وإيابا.