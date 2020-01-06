"الروزنا" تفتتح ادلورة الرابعة من "الموسم الفلسطيني" بحفل لـ"رُباعي الجليل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتحت مجموعة "الروزنا" الشبابية التطوعية في العاصمة القطرية، الدوحة، يوم الجمعة الماضي، مشروعها "الموسم الفلسطيني"، للمرة الرابعة على التوالي، بحفل موسيقي قدمته فرقة "رباعي الجليل".

وعُرضت أولى فعاليات المهرجان، على خشبة مسرح الدراما في الحي الثقافي كتارا، وبحضور جاليات فلسطينية وعربية متنوعة.

وقالت "الروزنا" إنها اختارت فرقة "رُباعي الجليل" كمُفتتح لموسمها، ليكون عرضهم هو الأول من نوعه في دولة عربية غير فلسطين، موضحة أن "رباعي الجليل" هو الاسم "الذي اختاره أربعة أفراد ينتمون لعائلة واحدة من بلدة الجليل شمالي فلسطين، وهم طيبة وغاندي ومصطفى وعمر، والذي يعزف كل منهم على آلة التشيلو والعود والكمان والدف، حيث قدّموا للجمهور قصتهم بمقطوعات موسيقية من تلحينهم، إضافة إلى أغانٍ لقامات عربية كمرسيل خليفة وفيروز وأبو عرب".

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وأضوحت المجموعة أن فكرة "الموسم الفلسطيني" مستمرة للسنة الرابعة على التوالي، بتقديمها العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستقطب فئات عمرية مختلفة، مستفيدين بذلك من التقدم والنجاح الملحوظين الذي أحرزته "الروزنا" منذ تأسيسها عام 2015 وحتى اليوم، والذي جعل منها منصة وحراكا ثقافيا فلسطينيا مؤثرا في الدوحة.

ومن الجدير بالذكر أن "الموسم الفلسطيني" سيواصل فعالياته حتى نيسان/ أبريل القادم، وذلك بتقديمه مجموعة من الأنشطة التي تهتم بالثقافة والفن والتراث وعروض الأفلام والمسرح، وبحضور نخبة من المثقفين والفنانين الفلسطينيين.

وبحسب تعريفها فإن "الروزنا هي مجموعة شبابية تطوعية مستقلة، أسسها مجموعة من الناشطين والباحثين الشباب في مدينة الدوحة في العام 2015، وتعمل على إثبات حضورها في المشهد الفلسطيني خارج الأرض المحتلة، من خلال تنظيم فعاليات ثقافية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وبناء تجمع شبابي مؤثر في المجال العام داخل الأرض المحتلة وخارجها، من خلال تنظيم فعاليات ثقافية تهدف إلى دعم ارتباط الشباب بقضيته الوطنية وثقافته العربية".