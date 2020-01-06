لبنان: "#كلن_يعني_كلن" شعار يعود بقوّة لمنصات التواصل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد وسم #كلّن_يعني_كلّن، ليجتاح منصّات التواصل الاجتماعي بين اللبنانيين معبرين عن رفضهم مرّةً أخرى لكل عمليّات التسويّة مع الطبقة السياسيّة، التي فقدوا ثقتهم بها، دون استثناء حزب أو فصيل أو شخصيّة.

غرّد النّاشط اللبنانيّ، إيلي صليبا، على موقع "تويتر"، أنّه "من بعد ما عيّشتمونا حرب وقرف رجعتم أنتم أمراء الحرب حكمتمونا بدلًا من أن تنقذونا، أذللتمونا و سرقتمونا ونهبتمونا. وجعلتم إيران صاحبة نفوذ وقرار في مصير لبنان ومتى وكيف شاءت تفتعل المشاكل، لستم كفئ للقيام بدولة يا أبطال. #أجا_وقت_نحاسب #ثورة #كلن_يعني_كلن".

وقالت الشابة اللبنانيّة، سارة العسراوي، على صفحتها الشخصيّة في موقع "تويتر"، إن "الولاء للخارج، لا وطنية ولا وطن.. المقاومة من تقاوم للدفاع عن أرضها وشعبها، لا عن إيران والخامنئي وأتباعه.. لبنان ما بقى إلنا! صارت الهجرة أحسن هونيك بعيش ببلد مغترب أحسن ما حس حالي غريبة ببلدي.. طبقة سياسية لبنانية فاشلة سارقة كاذبة #كلن_يعني_كلن وما بستثني ولا واحد منن!".

وغرّدت الناشطة سارة، على حسابها الشخصيّ في موقع "تويتر"، معقبةً على شريط فيديو مصوّر لمناوشات بين المتظاهرين والنائب اللبنانيّ، إيلي فرزلي، بعد أن تم طرده من المطعم. "سارقين الشعب وبيتحلونوا بكل دم بارد حد عيونه...لكل واحد عمينتقد الثوّار بقول مش وقت البظبظة هلأ بيقدر يعزم او ينعزم ببيته شوية إحترام لصرخة الشعب اللي وصّلن على كراسيهم مش أكتر....اللي استحوا ماتوا #كلن_يعني_كلن فاسدين".

وغرّد الشّاب اللبناني، علي مريم، على تغريدة النائب جبران باسيل، ممتعضًا، "رايح يتضامن مع حيوان الكانغرو لك بدو يجلطني..عينه على كم صوت بأستراليا، منيح ما قال متضامن ونتعاطف مع المسيحيين اللبنانيين في أستراليا عنصري حاقد متطرف بيعملها... #لبنان_ينتفض #لبنان_يثور #كلن_يعني_كلن #جبران_باسيل".

Advertisements