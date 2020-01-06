أسعار النفط ترتفع بفعل التهديدات الإيرانية والأميركية المتبادلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت أسعار النفط اليوم الإثنين، ارتفاعا بنسبة واحد في المئة، متأثرة في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وارتفع سعر خام برنت فوق 70 دولار أميركي للبرميل الواحد، إثر تبادل التهديدات بين إيران والولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 70.74 دولار للبرميل وسجلت 69.55 دولار في الساعة 13:50 ظهرا، مرتفعة 95 سنتا بما يعادل 1.38 في المئة عن تسوية الجمعة.

وسجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 63.77 دولار للبرميل، مرتفعا 72 سنتا أو 1.14 بالمئة بعد أن لامس في وقت سابق 64.72 دولار، أعلى سعر منذ نيسان/ أبريل.

وتتواصل المكاسب بعد صعود بأكثر من ثلاثة في المئة يوم الجمعة عقب اغتيال سليماني في ذلك اليوم، مما زاد المخاوف من تنامي للصراع في الشرق الأوسط والتأثير المحتمل على إمدادات النفط.

وتسهم المنطقة بنحو نصف إنتاج العالم من الخام، في حين يمر خُمس شحنات النفط العالمية عبر مضيق هرمز الخاضع للسيطرة الإيرانية.

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ويوم الأحد، هدد الرئيس ترامب بفرض عقوبات على العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في حالة إجبار القوات الأميركية على الانسحاب منه.

كانت بغداد دعت في وقت سابق القوات الأميركية والأجنبية الأخرى إلى مغادرة أراضي العراق.

وقال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة سترد إذا ردت طهران على الاغتيال.

وقال مدير الاقتصادات لدى بنك "جوليوس باير" السويسري، نوربرت روكر: "يضفي الوضع الكثير من الضبابية مع محاولات للتنبؤ الجيوسياسي بردود الأفعال. في حين يظل إغلاق مضيق هرمز أمرا مستبعدا جدا، ينطوي التدهور في العراق على مخاطر على المعروض".

وأضاف: "عادة ما تكون الجوانب الجيوسياسية قوة مؤقتة في أسواق النفط ونعتقد أنه لا جديد هذه المرة. نرفع توقعاتنا للمدى القريب إلى 65 دولار للبرميل، ونبقي على نظرة محايدة".