الزبيدي يناقش مع العولي ضبط المخالفين في المؤسستين الأمنية والعسكرية

الإثنين 6 يناير 2020

ناقش رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الإثنين، في مكتبه بالعاصمة عدن، اليوم الاثنين، مع القائد أنيس العولي، قائد الشرطة العسكرية بالعاصمة عدن، ضبط المخالفين في المؤسستين الأمنية والعسكرية .



وأستمع الزبيدي من القائد العولي لشرحٍ وافٍ عن مهام الشرطة العسكرية ودورها في تعزيز أمن واستقرار العاصمة عدن، والمهام التي تضطلع بها لتأمين الوفود الأجنبية وحماية المنشئات الحيوية.

Advertisements

وأكد الزُبيدي أن المجلس الانتقالي الجنوبي،حريص كل الحرص على دعم الشرطة العسكرية والتنسيق معها بما يسهم في تعزيز حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها العاصمة عدن.

حضر اللقاء مؤمن السقاف، رئيس دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.