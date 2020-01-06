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شكرا لقرائتكم خبر عن الزبيدي يطلع على الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والتجار في عدن والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يناير 2020
إطلع رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الإثنين، من رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن، أبوبكر باعبيد، على الصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال والتجّار في العاصمة عدن لممارسة أعمالهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تعيشها العاصمة عدن والبلاد بشكل عام.
وقدم باعبيد للزبيدي صورة متكاملة عن حالة السوق والتأثيرات السلبية لحالة عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار، على أسعار السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون لتسيير شؤون حياتهم اليومية.
وأكد باعبيد على أن الوديعة السعودية، كان لها دورا هاما في استقرار أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن مستوى الأسعار خلال الفترة القادمة مرتبط ارتباطاً مباشراً بوضعية تلك الوديعة، ومدى توافر النقد الاجنبي للمستوردين.
وجرى خلال اللقاء، بحث الآليات والسُبل الممكنة لتسهيل وانسيابية عمل الغرفة التجارية وتطوير أدائها بما يسهم في تحسين حالة السوق وضمان استقراره، حيث توافق الطرفان على آلية خاصة لتفعيل وتحسين تطوير عمل كل من الميناء والمطار، والمصافي، بصورة أولية، لتعزيز وتسهيل حركة التجارة، على أن تشمل تلك الآلية باقي المرافق الحيوية في العاصمة عدن خلال الفترة القادمة.
وأشاد الزُبيدي، بالجهود التي تقوم بها الغرفة التجارية والصناعية لضمان استقرار السوق، وكبح جماح المحتكرين وتجار الحروب الذين أوجدتهم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكد دعمه ومساندته لأي اجراءات تقوم بها الغرفة التجارية لرفع المعاناة عن المواطنين، مبديا استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي للمساهمة في تلك الجهود ووضع كافة امكانياته لإنجاحها.
حضر اللقاء الدكتور عبد الناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن.
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