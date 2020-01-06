اليمن.. خلال لقاءه أعضاء الجمعية الجدد .. بن بريك يشدد على أهمية التفاعل مع قضايا المجتمع

الإثنين 6 يناير 2020

شدد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، أحمد سعيد بن بريك، خلال لقاءه اليوم الإثنين، بالنواب الجدد الذين تم تعيينهم في الجمعية مؤخراً، على أهمية بذل الجهود والتفاعل مع قضايا المجتمع خاصة في المرحلة الراهنة التي تستدعي من الكل التكاثف وتوحيد القوى في مختلف الجوانب.



وقال بن بريك "بعد الشراكة مع الشرعية، سيكون هناك دورا فاعلا في المرافق الحكومية وغير الحكومية، كونكم تمثلون الجهة الرقابية والتشريعية المراد لها أن تراقب آداء المسؤولين والمؤسسات وكشف بؤر الفساد لتقويم الأوضاع السائدة في كثير من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي شابها السلبيات".

وأكد بن بريك على أن أعضاء الجمعية الوطنية هم أدوات للمجلس الانتقالي الجنوبي، لذا يجب تشديد الرقابة على المؤسسات وتقديم الأدلة والبراهين على الخروقات والسلبيات ليتمكن المجلس الانتقالي من التغيير الفعلي في المؤسسات وتطبيق القوانين.

وواصل حديثه قائلاً: "مازلنا تحت الرقابة من قبل الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن التي شهدت للمجلس الانتقالي الجنوبي أن له دور فعال، واكتسب ثقة على الأرض من خلال حضوره وتواجده بين أوساط الشعب الجنوبي".

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وأختتم حديثه مخاطباً النواب الجدد: " اختياركم في إطار اللجان الدائمة للجمعية سيضيف دماء جديدة لنشاطها في المستقبل الذي سيشهد بناء الدولة الجنوبية".

من جانبها أكدت المحامية نيران سوقي، نائب رئيس الجمعية الوطنية للشؤون القانونية، "إننا في جميع مؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي عبارة عن منظومة واحدة وكلنا نصب في وعاء وهدف واحد وهو استعادة الدولة الجنوبية لما قبل عام 90م، وبتكاتفنا سنسلك طريق الصواب من خلال التركيز في عملنا بحيث يكون عمل وطني بحث".

وفي نفس السياق أكد الأستاذ لطفي شطارة، نائب رئيس الجمعية لشؤون الرقابة والتفتيش المالي، "نحن في جميع هيئات المجلس عملنا تكاملي وليس تنافسي، نحن نشكل حلقة واحدة بكيفية استعادة الدولة والتنسيق يجب أن يكون مشتركاً لمهام عملنا، وذلك من اجل تنشيطه بعد اتفاق الرياض".

حضر الاجتماع الأخ نصر هرهرة، مقرر الجمعية والدكتور أحمد باراس، مدير مكتب رئيس الجمعية.