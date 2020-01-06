مناقشة تقارير أداء المكاتب التنفيذية بتعز 

الإثنين 6 يناير 2020

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة تعز، اليوم الاثنين، برئاسة المحافظ الاستاذ نبيل شمسان تقارير أداء عدد من المكاتب التنفيذية.



وفي الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية، استعرض مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل تقريرا عن خطة الاستجابة الانسانية الطارئة للمحافظة للعام الجاري 2020م والتي تضمنت التركيز على محاور التنمية المستدامة والتنسيق مع المنظمات الفاعلة لتقديم الدعم وفق خطة الاحتياجات والاستفادة من البيانات وإحصائيات الجهاز المركزي للاحصاء.

كما استعرض مدير شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي تقرير الاداء للعام المنصرم 2019م وعدد القضايا والاقسام والادارات الامنية التي تم تفعيلها والدورات التأهيلية والنجاحات التي حققها فرع مصلحة الهجرة والجوازات والاحوال المدنية وإدارة المرور وإيراداتها البالغة أكثر من 900 مليون ريال.

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فيما تطرق مدير مكتب الخدمة المدنية فضل الشيباني نتائج الاجراءات المتخذة بحق الموظفين المتغيبين عن العمل وعودة قرابة 70% منهم، وبهذا الصدد وجه المحافظ بسرعة الرفع بتقرير مفصل عن النازحين والغائبين والقرارات المزدوجة في الجهاز الاداري للمحافظة والمديريات للفصل فيها بشكل نهائي.

وأكد المحافظ على توحيد المسوحات وجمع المعلومات والاحصائيات عبر الجهاز المركزي للاحصاء ،حتى يتم صياغة الخطط والتعامل مع معلومة موحدة داخل المحافظة أو مع المنظمات الدولية وبالذات في تقدير الاحتياجات وتحديد أولوياتها في المجالات الاغاثية والانسانية والمشاريع المستدامة.

وشهد الاجتماع تقديم تقارير لمكتب الصحة والزراعة والجهاز المركزي للاحصاء ومؤسسة اللحوم والمسالخ بالاضافة الى عدد من المداخلات من قبل وكلاء المحافظة حول هذه التقارير.