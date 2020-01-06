مسؤول بتعز يناقش خطة عمل المديريات للعام الجديد 2020

الإثنين 6 يناير 2020

عقد وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل اجتماعا بمدراء عموم مديريات المظفر، القاهرة، صالة، صبر الموادم والتعزية، لمناقشة تقييم مستوى الانجاز خلال العام 2019 وخطة وبرنامج عمل المديريات خلال العام الجديد 2020.



وناقش الاجتماع مستوى الانجازات والاخفاقات خلال العام المنصرم والعوائق والصعوبات التي اعمالهم في جميع المجالات الخدمية والتنموية وتدني مستوى تحصيل الموارد المالية اضافة الى المصروفات والنفقات خلال الفترة السابقة والمقترحات اللازمة لمعالجة اوجه القصور وتلافيها خلال المرحلة القادمة.

واكد الوكيل جامل خلال الإجتماع على أن يكون عام 2020م عام الإنجازات في مختلف المجالات خصوصا في الجانب الخدمي وعلى وجه التحديد نظافة المدينة ، مشيرا الى ضرورة العمل وفق برنامج وخطط مدروسة يتم العمل بها لانجاز المهام وفقا للامكانات المتاحة وتفعيل الجانب الرقابي والرفع بكل العوائق التي تؤثر على مستوى انجاز كل عمل ليتم معالجتها في حينها واتخاذ اللازم.

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وشدد جامل على متابعة اداء عمل فروع المكاتب التنفيذية والخدمية في المديريات وعقد لقائات وزيارات ميدانية مكثفة مع تلك الادارات بصورة دورية والرفع بتقارير دورية اولا باول عن مستوى الانجازات والاخفاقات لكل مكتب على حدة وعمل المقترحات اللازمة لتحسين مستوى الاداء ليتم العمل بموجبه.

كما ناقش اللقاء عدد من الاعمال الخدمية والتنموية خلال الفترة القادمة في المجال الصحي والبيئي خصوصا، وترشيد النفقات والمصروفات وتحسين مستوى تحصيل الموارد المالية وتفعيل الجانب الرقابي في كل المجالات والقطاعات المختلفة في المديريات والرفع بكلفة عدد من المشاريع الخدمية للعام الجديد 2020 ليتم ادراجها ضمن موازنة السلطة المحلية.

وأقر الإجتماع عدد من القرارات والتوصيات الرامية الى تحسين اداء العمل في كل مكاتب المديريات ورفع مستوى تفعيل الجانب الرقابي والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين.