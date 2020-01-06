اليمن.. "نيران سوقي" تتحدث حول فتوي هيئة علماء اليمن بشأن الجنوبيين

الإثنين 6 يناير 2020

علقت المحامية "نيران سوقي" عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولة الملف الحقوقي على فتوي هيئة علماء اليمن بشأن الجنوبيين.



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وقالت نيران بالنسبة للفتاوى فمنذ عام 1994 صدرت فتاوى ضد أبناء الجنوب من قبل هيئة علماء حزب الاصلاح اليمني بتكفير شعب الجنوب وجواز قتاله وحلل دماء نسائهم وأطفالهم بحجة أنهم شيوعيين ، وآخر هذه الفتاوات في أغسطس 2019 حيت طلبت بضرورة القضاء على أبناء الجنوب تحت مبرر ( التمرد على الشرعية وولي الامر) وحتى الآن لاتزال قائمة ويتم قتل شعب الجنوب.

وتابعت: وقد حددت قيادات سياسية وعسكرية وأمنية لكي تتناسب مع ماتقوم به من أعمال إرهابية ضد أبناء الجنوب فقد نفدت العديد من الأعمال الارهابية من خلال التفجيرات والاغتيالات والتصفيات لهؤلاء القادة ، فأصبحت فتاوى 1994 قاعدة فقهية يستخدمها حزب الاصلاح وفقا لرغباته الدموية لإبادة شعب الجنوب فهم يستخدمون الدين مطيه لجرائمهم بحق شعبا الجنوبي.