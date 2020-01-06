اليمن.. عمليات استهداف وقنص حوثية تطال الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة

الإثنين 6 يناير 2020

نفذت مليشيات الحوثي الإرهابية الذراع الايرانية في اليمن عمليات استهداف وقنص طالت الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة.



وقالت مصادر محلية في حيس، إن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية وسط المدينة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا.

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وأضافت المصادر أن قناصة المليشيات قامت بإطلاق النار على منازل المواطنين في أطراف المدينة، كما استهدفت المواطنين المارة في الطرقات العامة والفرعية والمزارع بشكل مكثف.

وذكرت المصادر أن عمليات القصف والإستهداف سببت حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين والسكان في المديرية لاسيما النساء والأطفال.

يذكر أن مليشيات الحوثي تواصل خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار باستهداف وقصف الأحياء السكنية، حيث سقط جرائها آلاف الشهداء والجرحى منذ إنطلاق الهدنة الأممية في أواخر العام الماضي.