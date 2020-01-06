رئيس المؤسسة العامة للمياه بالجمهورية في زيارة لمؤسسة سيحوت

الإثنين 6 يناير 2020

بتكليف من مدير عام مديرية سيحوت محمد علي الزويدي أستقبل القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي الاستاذ عبدالله عوض باعبده بمعية الاستاذ ناصر خير كلشات مدير المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بسيحوت والمسيلة الأستاذ علي سالم عسكر رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف بالجمهورية والوفد المرافق له المكون من الأخوة :-



المهندس أحمد حسين جبل - مدير الإدارة العامة للمشاريع والدراسات والمهندس هاشم عبدالرحمن البصري- مدير إدارة تقنية المعلومات والمهندس حلمي أحمد عوض - مهندس دراسات والأستاذ محمد صالح - مدير عام الشؤون المالية والإدارية ونزل الفريق المرافق الى مواقع العمل كلا حسب تخصصه.

تأتي الزيارة لتلمس أوضاع الفروع والاحتياجات لأعداد الدراسات وتقيم الأصول وإقفال الحسابات ومنها فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمديرية سيحوت كما عقد رئيس المؤسسة الاستاذ عسكر لقاء مع المختصين بالمؤسسة بسيحوت والعاملين لمناقشة أهم الاحتياجات وكذلك لمعالجات الصعوبات وناقش مع السلطة المحلية لمديريتي سيحوت والمسيلة أهم الاحتياجات الخاصة لمشروع مياه سيحوت والمسيلة وأهم مشاريع عام 2020م وقال المشروع مرتبط بحياة المواطنين ويقديم لهم الخدمات لهذا علينا معالجة الأمور التي تعرقل سير عمل المشروع٠

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شكرت السلطة المحلية بمديريتي سيحوت والمسيلة السلطة المحلية بالمحافظة متمثلا بالشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة لاهتمامه بمشاريع المؤسسة ودعمها المستمر كماشكرت رئيس المؤسسة والوفد المرافق له ٠

ومن جانبه مدير المؤسسة بسيحوت الأستاذ ناصر كلشات قد جملة من المشاريع قيد الدراسة لتحسين عمل ووضع المشروع ليقدم خدمات أفضل للمواطنين ٠

وأكد ميطان عضو المجلس المحلي بالمحافظة بأن نزولكم هو لتقيم عمل المؤسسة وتحفيزها والوقوف إلى جانبها للتغلب على بعض السلبيات أن وجدت مؤكذ بأن محافظ المحافظة أعطى أهمية خاصة لهذه المؤسسات التي تقدم خدمات للمواطنين ٠

حضر اللقاء والزيارة الشيخ سعيد ميطان عضو المجلس المحلي بالمحافظة والاستاذ عبدالرحمن عبدالله باعباد الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية المسيلة والاستاذ طاهر عبداللاه بن عويض رئيس لجنة التنمية والتخطيط والمالية بالمجلس المحلي بسيحوت والشيخ سعد عبدالله عفرار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والاخ علي محسن حفيظ مدير مكتب مدير عام المسيلة ٠