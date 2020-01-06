 "نيران سوقي": أهم جزء في عملنا الحقوقي بالمجلس الانتقالي هو رصد وتوثيق الانتهاكات

الإثنين 6 يناير 2020

تحدثت المحامية "نيران سوقي" عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولة الملف الحقوقي عن ملف الحقوق والحريات في المجلس الانتقالي الجنوبي.



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وقالت نيران بالنسبة عن حقوق الانسان في المجلس الانتقالي فحقوق الانسان هي حقوق متأصلة في جميع البشر بغض النظر عن جنسيتهم أو جنسهم أو لونهم او دياناتهم أو لغتهم أو عرقهم فلكل شخص الحق في الحصول على حقوقه الانسانية وبدون تمييز ويسودها المساواة وجميع هده الحقوق هي حقوق مترابطة وغير قابلة لتجزئة.

وأضافت نحن في المجلس الانتقالي الجنوبي نعمل على ترسيخ تلك الحقوق ووفقآ للقانون الدولي لحقوق الانسان من أجل تعزيز وحماية تلك الحقوق والحريات الاساسية للافراد والجماعات والمتعارف عليها دوليآ كحقوق مدنية ،ثقاقية، اقتصاد سياسية واجتماعية وكذا وفق ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي يعتبر هو الاساس لهده المجموعة من القوانين ووثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الانسان.