الإمارات ترحب بتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:31 مساءً, 6 يناير 2020 م
المناطق - واس
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن تأسيس “مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن” بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها : إن من شأن هذا المجلس أن يعزز آليات الاستقرار والتعاون والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة بأكملها، مؤكدًا أن المجلس يمثل بعدًا مؤسسيًا ضروريًا للتنسيق بين جميع هذه الدول والتعاون فيما بينها بما يعود بالفائدة عليها وعلى شعوب المنطقة.
وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي جهود المملكة العربية السعودية الدبلوماسية ودورها المحوري في الوصول إلى تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والتوقيع على ميثاق المجلس.
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