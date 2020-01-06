شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن : «سليماني» قاد عمليات استهداف مطارات مدنية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

قال نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس، إنه تحت قيادة قاسم سليماني، نظّم فيلق القدس في اليمن وأتاح إطلاق صواريخ أدت إلى مقتل العشرات في المنطقة وشملت تلك الأهداف مطارات مدنية في المملكة.

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